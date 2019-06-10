أبها السعودي يعلن التعاقد مع أسامة عاشور

أنهت إدارة نادي أبها، الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين، إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن أسامة عاشور لمدة موسم واحد قادما من أحد.



وذكر المركز الإعلامي التابع للفريق أن اللاعب يمتلك سجلا مميزا، حيث سبق له اللعب في عديد من الأندية السعودية أبرزها النصر والفتح.



كما لعب أسامة عاشور الموسمين الماضيين بشكل أساسي مع فريق أحد في الدوري السعودي للمحترفين.



وكانت إدارة أبها نجحت في الظفر بخدمات سعد بقير حصن دفاع الترجي التونسي بجانب تعزيز الهجوم بـ"النيجيري جابريل".



يذكر أن أبها كان أول الفرق الصاعدة إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد اعتلائه صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان.