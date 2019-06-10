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الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:59 م

نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية

نتنياهو
نتنياهو
محمد عمر
dostor.org/2661174

شدد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أنهم لن يسمحوا لإيران بتطوير الأسلحة النووية التي تهدد دولة الكيان.

وقال نتنياهو في تصريحات اليوم الاثنين "يكذب وزير الخاريجة الإيراني جواد ظريف مرة أخرى. إيران هي التي تهدد كل يوم وعلنا بتدمير دولة إسرائيل".

وأضاف "إيران تستمر في التموضع عسكريا في سوريا واليوم أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تسرع وتيرة برنامجها النووي".

وشدد رئيس وزراء الاحتلال على أن دولة الكيان لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية التي تهدد وجود إسرائيل وتعرض العالم أجمع للخطر.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في وقت سابق اليوم خلال لقائه نظيره الألماني هايكو ماس، بطهران إن بلاده ستتعاون مع بريلنوالاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن بلاده على استعداد للالتزام بكافة بنود الاتفاق وفق القوانين الدولية.

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