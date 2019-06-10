لاعب المغرب يرد على شائعة خلافه مع رينار بصورة

نشر أمين حارث، نجم شالكه 04 الألماني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيها معانقا هيرفي رينار، مدرب منتخب المغرب، مصحوبة بتعليق استنكاري قائلا: "مشاكل ؟".



وتأتي هذه الخطوة من قبل المهاجم الشاب على خلفية ما تم ترويجه سابقا حول رفضه مصافحة مدربه الفرنسي قبل المران الرئيسي لمساء (الأحد).



وكان حارث برّر في تغريدة سابقة له عدم مصافحة رينار بوجوده معه صباح الأحد.



ويبحث اللاعب الأسبق لمنتخبات فرنسا للشباب عن استعادة توهجه بعد الصعوبات الكبيرة التي عاشها خلال الموسم الحالي، التي جعلته يكتفي بتسجيل هدف وحيد من جملة 24 مباراة، شارك فيها في مختلف المسابقات.



يذكر أن القيمة السوقية لحارث شهدت انهيارا كبيرا في بورصة "ترانسفير ماركات"، حيث تراجعت لمبلغ 10 ملايين يورو بعد أن كانت في حدود 25 مليون يورو في السنة الماضية.