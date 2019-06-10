24 يونيو منتدى لدعم سياحة ذوى الاحتياجات الخاصة



اكد وليد الحناوى الامين العام لمنظمة السياحة العربية انه ستقام بالقاهرة يوم 24 يونيو الجارى فعاليات "منتدى السياحة الميسرة في الدول العربية " تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة السياحة بجمهورية مصر العربية وبالتنسيق مع المنظمة العربية للسياحة واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



واضاف الحناوى فى تصريحات لدستور ان هذا المنتدى ياتى لتعزيز مفهوم السياحة الميسرة او سياحة ذو الاحتياجات الخاصة الذي يعد رافد جديد لتنمية وتطوير السياحة في العالم العربي لما يمثله من بعد إنساني لاستقطاب كافة فئات المجتمع وتهيئة كافة الأمكانيات لهم لاستمتاع والحصول على حقهم فى الترفيهة كما انه له بعد إقتصادي يعود بالنفع على كافة المنشآت السياحية التي تهيئ نفسها لهذا التوجه.



ومن المقرر ان يشارك بالمنتدى وزراء السياحة العرب وكافة المهتمين بالشأن السياحي من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.



الجدير بالذكر ان السياحة الميسرة أو سياحة ذوي الإحتياجات الخاصة هو نمط سياحي يتيح الوجهات والمنتجات والخدمات السياحية في متناول الجميع، بغض النظر عن القيود المادية أو الإعاقة أو السن حيث باتت المجتمعات المعاصرة على وعي متزايد لمفهوم إدماج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع.