رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع الدكتور علي عبدالعال الجلسة العامة للمجلس وقال الدكتور عبدالعال ترفع الجلسة علي ان تعقد الجلسة التالية ظهر غدا الثلاثاء الموافق 11 يونيو.



وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفض طلبا لرفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، في القضية رقم 3681 لسنة 2018 جنح قسم دمنهور، والمتعلقة باتهام بالسب والقذف في مشاجرة بين النائب وأحد المواطنين في محكمة دمنهور الابتدائية.



كما وافق المجلس في جلستة العامة اليوم علي مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا في مجموعة واجل اخذ الري النهائي الي جلسة قادمة.



ويأتي مشروع القانون استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية.