شالكه يتعاقد مع كيني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع جونجوي كيني مدافع إيفرتون الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسيظل كيني 22 عاما مع المنتخب الإنجليزي استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما قبل أن ينضم في فترة اعداد شالكه في وقت لاحق من الصيف.

وقال جوشين شنايدر المدير الرياضي لشالكه:"سعداء للغاية لأننا تمكنا من الحصول على جينجي كيني. بهذا التعاقد، ملأنا الفراغ في مركز الظهير الأيمن وأكملنا أحد أهدافنا هذا الصيف".

وقال كيني:"إنها فرصة كبيرة لي، المجيء لبلد جديد وإظهار قدراتي خاصة في نادي كبير مثل شالكه".

وتواجد كيني مع إيفرتون لما يقرب من تسع سنوات وشارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2016 من مقاعد البدلاء أمام فريق نوريتش سيتي.

وشارك كيني في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ولديه عقد مع إيفرتون حتى.2022