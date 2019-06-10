محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية (فيديو)

وجه النجم المصري محمد صلاح، رسالة شكر إلى كل من وقف بجواره في الموسم الماضي، وطالبهم بتشجيعه وتشجيع منتخب بلاده، في بطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر.



ونشر صلاح، فيديو عبر حسابه صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه:"مساء الخير عليكم، بحب أشكر كل الناس اللي وقفت ورايا السنة اللي فاتت.. البطولة السنة دي على أرضنا، أبعتولي تشجيعكم من دلوقتي".



وكان صلاح قد توج مؤخرا ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في النهائي.



يذكر أن بطولة الأمم الإفريقية تنطلق في الفترة ما بين 21 الشهر الجاري وحتى 19 يوليو، وستكون أول بطولة لكأس أمم أفريقية تضم 24 فريق، بدلا من 16 فريقا.