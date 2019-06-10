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الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:54 م

خلال امتحانات الثانوية العامة..

الصحة: 68 حالة مرضية في ثاني أيام الامتحانات.. علاج 62 حالة

الصحة: 68 حالة مرضية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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خلال امتحانات الثانوية العامة..

الصحة: 68 حالة مرضية في ثاني أيام الامتحانات.. علاج 62 حالة.. و6 حالات بالمستشفيات تتلقى العلاج والرعاية اللازمة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ 68 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثاني أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضاف مجاهد أنه تم إسعاف 61 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، كما تم نقل حالة واحدة إلى مستشفى حوش عيسى المركزي بالبحيرة وغادرت المستشفى بعد تلقي العلاج وتحسن حالتها الصحية، فيما لاتزال 6 حالات بالمستشفيات تخضع للعلاج وحالتها مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة.


جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتًا إلى التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلًا عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

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