التحقيق مع موظف نصب على عمال بزعم تسفيرهم لمساعدة الحجاج

تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق مع موظف بتهمة النصب على عدد من العمال والاستيلاء منهم على أموال بزعم مساعدتهم في السفر لخدمة الحجاج.



وأسندت النيابة للمتهم "ع. م" تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أموال، واستغلال وظيفته الحكومية في النصب على ضحاياه.



واستمعت النيابة لأقوال عدد من الضحايا الذين أكدوا أن المتهم حصل من كل منهم على 30 ألف جنيه لمساعدتهم في السفر لخدمة الحجاج واتفق معهم على أخذ من كل منهم 10 آلاف جنيه بعد استكمال إجراءات السفر.



وأكدوا أنه منذ شهرين أغلق المتهم هاتفه ورفض الرد على اتصالات المجني عليهم، وبمواجهته بمحل عمله أنكر معرفته بهم كذلك أنكر استيلائه منهم على أموال.



وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول، تمكنت من القبض على المتهم بعد تحرير عدد من البلاغات ضده واتهامه بالنصب على عدد كبير من العمال والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بزعم مساعدتهم في السفر لخدمة الحجاج، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.