الري تدرس دراسات جدوى القرض الياباني واستعدادات توفير المياه

عقد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، إجتماعًا مع الخبير اليابانى بالجايكا، لبحث دراسات جدوى القرض الخاص بالقطاع، وذلك بحضور المهندس محمد الهنداوي رئيس الإداره المركزيه لشئون توزيع المياه ،و المهندس محمود شاهين مدير عام توزيع المياه بالوزارة، لبحث الاستعدادات الحالية لتوفير المياه للزراعات المختلفة.



وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري، أنه تم وضع خطة لإدارة وتوزيع المياه، وتطهير كافة المجارى المائية لحل أية أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضى المختلفة، وتكليف المهندسين والعاملين بمتابعة حالة الرى بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، فى حدود الحصة المائية المتوفرة، وإمكانية صرف جزء من الحصة المائية لمحافظة إلى أخرى بها مساحات أكبر.



وأوضح رئيس قطاع الرى، أنه يتم توزيع المياه وتحديد كمياتها من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة المجارى المائية بطول 55 ألف كم موزعة على الوجهين البحري والقبلي، وذلك طبقا للحصة المائية، وتشكيل لجان للمرور والمتابعة اليومية لكافة الترع والمصارف ومحطات الرفع.