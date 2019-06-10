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الثقافة
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:51 م

رشا عدلي: بورتريه لرجل مصري باللوفر ألهمني "آخر أيام الباشا"

رشا عدلي: بورتريه
ايهاب مصطفى
dostor.org/2661092

باحث متمرد على المؤرخين التقليديين يحاول أن يثبت أن الخرف الذي أصاب محمد على باشا كان نتيجة مؤامرة تعرض لها، هذه واحدة من أفكار كثيرة تطرحها رواية "آخر أيّام الباشا" التى صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون للروائية رشا عدلي.

وقالت عدلي عن روايتها الجديدة: أواصل فيها النبش بين دفتي الزمن عما طوته السنين، في محاولة لإلقاء الضوء على أحداث وشخصيات وحكايات لم ننتبه لها.

وأضافت عدلي في تصريح خاص لـ"الدستور":" جذبني بورتريه معروض في متحف اللوفر رأيته منشور في موقع المتحف على تطبيق انستجرام، اللوحة كانت لرجل شرقي تضج ملامحه بالحياة والحيوية ومن خلال عنوان اللوحة الذي يحمل اسم صاحبها "حسن البربري"، أصابني الفضول وتملكتني الحماسة حيال معرفة من يكون؟ ولماذا تعلق لوحته في اللوفر؟ ومن هنا بدأت رحلة البحث فعلمت أنه حارس الزرافة التي أهداها محمد على باشا لملك فرنسا شارل العاشر، المعلومات حوله كانت قليلة ومتضاربة إلا أنها أغرتني لاستوحى الفكرة القائم عليها العمل.

وتابعت عدلي: تدور أحداث العمل حول البحث عن سر اختفاء حسن البربري الذي رافق الزرافة التي أهداها محمد على باشا لملك فرنسا، من ناحية أخرى يحاول دكتور جهاد الباحث والمؤرخ المتمرد على المؤرخين التقليدين إثبات أن الباشا تعرض لمؤامرة في آخر أيّام حياته ومن خلال الفكرتين تتقاطع الأحداث ما بين أزمنة مختلفة وأماكن متعددة وشخوص لا تشبه بعضها البعض، فمن شانتال المرأة المثقفة اللعوب لمهجة البريئة الهادئة وهكذا تنسج الرواية خيوطها بحنكة وإحكام في إطار تشويقي ولكنه في الوقت نفسه لا يخلو من الرومانسية.

يذكر أن رواية "آخر ايّام الباشا" هي الرواية السابعة لرشا عدلى وقد وصلت روايتها "شغف" للقائمة الطويلة لجائزة البوكر وستصدر قريبا بالترجمة الإنجليزية.

رشا عدلي: بورتريه لرجل مصري باللوفر ألهمني "آخر أيام الباشا"
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