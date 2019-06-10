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عالم
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:50 م

الأمم المتحدة ترجح نزوح مليوني سوري إلى تركيا إذا احتدمت الاشتباكات

الأمم المتحدة ترجح
أ ش أ
dostor.org/2661090

رجحت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، نزوح ما يصل إلى مليوني لاجئ إلى تركيا في حال اندلاع القتال في منطقة وقف التصعيد المعلنة في إدلب شمال غربي سوريا

وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس --: "نخشى إذا استمر ارتفاع أعداد النازحين واحتدم الصراع بين الأطراف السورية المتنازعة، أن نرى نحو مليون شخص أو مليونين يتدفقون عبر الحدود إلى تركيا".

وأضاف مومسيس: "أن الوضع في تدهور وأن الاتفاق بين روسيا وتركيا على وقف التصعيد بين المسلحين والجيش السوري شمال غربي سوريا لم يعد مطبقًا فعليًا"، لافتًا إلى أن المعارك في سوريا أثرت بشكل كبير على المستشفيات والمدارس في المناطق مدنية، منوهًا بأن ما يحدث يخالف القانون الدولي الإنساني.

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