البرلمان يبحث الإجراءات القانونية ضد نائب متهم بالتعدي على سيدة

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب النائب العام الإذن في اتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب رضا نصيف إبراهيم حنا لاتهامه بالتعدي على إحدى السيدات، وبدأ النائب أحمد حلمي الشريف في عرض تقرير اللجنة بشأن هذا الملف.



حيث يتم استعراض تقرير اللجنة التشريعية عن الطلب المقدم من النائب العام المستشار نبيل صادق، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب رضا نصيف إبراهيم، في القضية رقم 3681 لسنة 2018، جنح قسم دمنهور والمقيدة برقم 84 للسنة 20192 فحص أخذ رأي المكتب الفني، بعدما انتهت اللجنة منه.

