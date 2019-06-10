"منتجات المراعي في مصر " ترعى عائلتين من المشاركين في "العباقرة" بمنح تعليمية وصحية

















عمر أبو الحسن: هدفنا دعم التعليم ورعاية صحة الأسر المصرية



عصام يوسف: نجاح العباقرة يؤكد بحث المصريين عن برامج هادفة.. ومنتجات المراعي في مصر قدمت نموذج يجب أن يتعلم منه الجميع







تأكيدا لاستمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تقديم أشكال الدعم المختلفة لكل الفعاليات والمبادرات التي يمكن ان تساهم في تنمية وتطوير المجتمع كرمت منتجات المراعي في مصر - الرائدة في مجال تصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية والمشروبات –، اثنين من العائلات المشاركة في برنامج "العباقرة عائلات" والذي يذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ودعمتهم بمنح تعليمية وصحية بقيمة اجمالية 200ألف جنيه.



وصرح عمر أبو الحسن رئيس قطاع التسويق بمنتجات المراعي في مصر، أن الشركة تراعي دائما دعم العائلة المصرية، مؤكدا ان اختيار رعاية برنامج "العباقرة" جاء نظرا لما يقدمه من محتوى يتطابق مع أهداف ومعايير الشركة وما تسعى لتحقيقه، وهو دعم التعليم ورعاية صحة الأسر المصرية، حتى تستطيع العيش بشكل أفضل، لافتا الى ان الشركة تابعت حلقات البرنامج وكافة العائلات المشاركة فيه واختارت عائلة عز الدين الهواري وأشرف عبود، اللتين شاركتا في الموسم الأول من البرنامج.



وأضاف أبو الحسن: قدمت "منتجات المراعي في مصر" لعائلة الهواري منحة مالية بقيمة 50 ألف جنية لابنتهم ملك وهي من ذوي القدرات الخاصة، لمساعدتها على تنمية قدرتها من خلال استكمال دراستها، وذلك بالإضافة لـ 50 ألف أخرى تم تخصيصها لإلحاقها بدورات خارجية وإعادة تأهيلها لتمكينها من تحقيق النجاح. كما منحت الشركة عائلة أشرف عبود الذي فقد بصره في سن مبكرة، تأمينًا طبيًا كاملا يشمل المتابعة الطبية وتوفير الأدوية لمدة 5 سنوات لجميع أفراد العائلة. موضحا أن اختيار العائلتين جاء بعد دراسة كافة العائلات المشاركة بالبرنامج مضيفا: "لم نركز على الحاصلين على المراكز الأولى بالبرنامج ولكن قمنا باختيار العائلات الأكثر تأثيرا، حيث ان العائلتين يقدمان نموذجا يجب أن نحتذي به جميعا".



من جانبه عبر عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة عن شكره لمنتجات المراعي في مصر في دعم البرنامج، ومنحها جائزتين لعائلتين من المشاركين، لافتا الى أن الاختيار تم بشكل إنساني ونتمنى أن تكون الجائزة سببا في دعم الطفلة ملك وأسرتها وكذلك أسرة أشرف عبود. متمنيا أن يعمل القطاع الخاص على دعم مثل هذه البرامج كما فعلت منتجات المراعي في مصر.



من جانبه أعرب عز الدين الهواري عن شكره لمنتجات المراعي في مصر وبرنامج العباقرة، على اتاحتهم الفرصة لمشاركة العائلة بالبرنامج ومنحتهم لـ "ملك" لاستكمال دراستها وإعادة تأهيلها لافتا أن ملك عانت كثيرا منذ ولادتها ولكنها لديها إصرار كبير على التعلم والحياة، كما أشاد أشرف عبود، بما تقوم به منتجات المراعي في مصر متمنيا أن تنهج كافة شركات القطاع الخاص نفس النهج والقيام بمسئوليتها تجاه المجتمع.