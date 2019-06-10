الري تزيل 45982 حالة تعدي ضمن إزالة تعديات النيل

واصل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى ، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، بالتعاون مع قوات الأمن، والجهات الحكومية المعنية، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.



ونفذ القطاع، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات،فى ثلاث محافظات وهى المنيا والأقصر وقنا، حيث تم إزالة 28 حالة تعد، ليصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 45982 إزالة، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد اراضى الدولة.



يأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة الموارد المائية والري لإدارة إدارة وتوزيع المياه، وتطهير كافة المجارى المائية لحل أية أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتكليف المهندسين والعاملين بمتابعة حالة الري بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، فى حدود الحصة المائية المتوفرة، وإمكانية صرف جزء من الحصة المائية لمحافظة إلى أخرى بها مساحات أكبر.