تراجع أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم

تراجعت أسعار النفط فى ثانى تعاملات اليوم الإثنين، وذلك بالرغم من عدم وصول السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط على مستوى العالم، لاتفاق بشأن تمديد اتفاق خفض الإمدادات، بينما تستمر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تهديد الطلب على الخام.



وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 63 دولارًا للبرميل، كما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.95 دولار للبرميل.



وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن روسيا هي مصدر النفط الوحيد الذي لم يتخذ قرارًا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين كبار المنتجين.



وتبحث موسكو ما إذا كان تمديد التخفيضات سيسمح للولايات المتحدة بالاستحواذ على جزء من حصة روسيا في السوق، ولم تشر بعد إلى ما إذا كانت ستواصل تخفيضات إمداداتها.



وقال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، إنه لا يمكن أن يستبعد تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارًا للبرميل إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي، مضيفًا أن ثمة مخاطر كبيرة بحدوث فائض في الإمدادات بالسوق.