روزبيرج ينتقد سلوكيات فيتيل خلال سباق الجائزة الكبرى في كندا

انتقد السائق الألماني السابق نيكو روزبيرج مواطنه سيباستيان فيتيل، سائق فريق فيراري، بعد أن وجه الأخير وابل من الشتائم للحكام خلال سباق الجائزة الكبرى الكندي الذي أقيم أمس الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا1-".



وقال روزبيرج من خلال مقطع مصور "فيديو": "هذا ليس ضروريا وليس بالأمر الجيد".



يشار إلى أن فيتيل قام بتوجيه إهانات وشتائم للحكام خلال السباق، وعن هذا تحدث روزبيرج قائلا: "دائما يعتقد أنه محق ويرغب في إلقاء اللوم على الأخرين".



وعوقب فيتيل من قبل الحكام بإضافة خمس ثوان إلى وقته بعد أن جعل منافسه البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، يرتطم بسياج المضمار بسبب خطأ في القيادة، مما كلفه خسارة السباق رغم وصوله أولا إلى خط النهاية.



وأضاف روزبيرج33 عاما، قائلا: "القاعدة تنص على ضرورة العودة إلى المضمار بشكل آمن بعد ارتكاب خطأ، العقوبة كانت عادلة تماما".



وأكد روزبيرج أنه كان على فيتيل أن يصب تركيزه في التفوق على هاميلتون، وأكمل قائلا: "عندما يكون هناك ضغط خلال المواجهة بين لويس وفيتيل يقع فيتيل في مثل هذه الأخطاء".



يذكر أن فيتيل تأخر بفارق 3.7 ثانية عن هاميلتون بعد العقوبة.