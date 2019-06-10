في الشرقية.. طالب حاول الهروب من لجنة الامتحانات.. والشرطة أعادته

أفاد مصدر مسئول بديوان عام محافظة الشرقية، أنه تم تحرير شكوى اليوم بغرفة عمليات ديوان عام محافظة الشرقية، ضد طالب حاول التهرب من الامتحان بعدم كتابة اسمه على ورقة الإجابة، وأقدم على الهرب والقفز من سور المدرسة.



وأضاف المصدر في تصريحات صحفية خاصة لـ "الدستور" أن الطالب "رائد.ك. ع" بلجنة مدرسة أبو مليحة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، قد تم رصده بمعرفة المراقبين، حيث لم يدون اسمه على كراسة الإجابة، وأثناء مناقشة المراقب معه أقدم على الهرب والقفز من سور المدرسة، وتم إعادته بمعرفة قوات الشرطة المكلفة بتأمين المدرسة.



يذكر أن طالبات وطلاب الشرقية، يؤدون الامتحانات في 122 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ومجهزة لاستقبال عدد 44 ألف و477 طالبة وطالبة، لأداء امتحانات الدور، ومن المقرر أن تنتهي الامتحاتات يوم الأربعاء الموافق 3 7 2019 في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية".

