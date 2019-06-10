السيسى يوجه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الإفريقية

اجتمع الرئيس عبدلفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم.



وخلال اللقاء وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح البطولة وخروجها على النحو الأمثل، باعتبارها أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الإفريقية وتحظى بمتابعة دولية واسعة، ولتكون بمثابة احتفالية رياضية متميزة بمشاركة الأشقاء الأفارقة على أرض مصر.



وتسضيف مصر النسخة الثانية والثلاثين من "كان" خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957.



وتم تقسيم الـ24 منتخبًا إلى 6 مجموعات، وتضم كل منها 4 منتخبات يصعد منهم الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.



وتقام مباريات البطولة على 6 ملاعب في 4 محافظات، وهي: (استاد القاهرة واستاد السلام بالقاهرة واستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، واستاد الإسكندرية بالإسكندرية، واستاد السويس بالسويس، واستاد الإسماعيلية بالإسماعيلية).