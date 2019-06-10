الحبس 3 سنوات لمدير تنفيذي بدد 5 ملايين جنيه

قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف الاقتصادية في الجنحة رقم 95 لسنة 2019بحبس"ب.م" 3 سنوات مع الشغل وكفالة 100 الف جنيه.



وذكرت صحيفة الدعوى، أن المتهم قام خلال عامي 2015 - 2016 بتبديد مبلغ مالي قدره 5 مليون جنيه تقريبا والمملوك لاحدى الشركات المسلمة إليه على سبيل الوكاله باعتباره المدير التنفيذي بها فقام بصرف تلك المبالغ على غير الوجه المعين له.



وأكدت صحيفة الدعوى أيضا أن المتهم قام بالاستيلاء على أكثر من 25 مليون و80 ألف جنيه من المبالغ الخاصة بالشركة في مصر، وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أكد الوكيل القانوني لرئيس مجلس ادارة الشركة المجني عليها أن المجني عليه يمتلك 99% من أسهم الشركة ويمتلك المتهم 1% وأن المتهم يختص بجميع الأعمال الفنية باعتباره المدير التنفيذي، وأنه بمراجعة حسابات الشركة تبين قيام المتهم بصرف مبالغ مالية في صورة رواتب ومكافآت غير مستحقة إلى موظفين غير عاملين بالشركة وبصرف رواتب ببزخ لآخرين، كما أنه قام بصرف أرباح لنفسه عن العام 2015 بأكثر من نسبة 10% المقررة بلائحة الشركة الأساسية بمبلغ 1.2 مليون جنيه، وأنه لم يقم بايداع العديد من ايرادات الشركة واستولى عليها لنفسه كما قام بشراء بعض المتعلقات الشخصية من حسابات الشركة.



وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه وأضاف أن جميع المبالغ التي تم صرفها تمت بموافقة الجمعية العمومية للشركة.

