بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الكريب في البيت
لعمل المخبوزات في المنزل متعة خاصة خاصة الكريب بوصفاته المتنوعة، وبأسهل الطرق يمكن عمل كريب باتباع هذه الخطوات البسيطة:
المقادير
كوب دقيق
٢ بيضة
٢١ كوب حليب
٢١ كوب ماء
ملح
زبدة
طريقة عمل الكريب:
-ابدأي بخفق البيض مع الدقيق ثم يضاف الحليب والماء تدريجيا مع الاستمرار في التقليب.
- اضيفي الملح والزبد حتى الامتزاج.
-وفي مقلاة سخنيها على النار، ثم اضيفي قليل من الزيت لها.
-ثم اضيفي ربع كوب من الخليط مع مراعاة توزيعه بالتساوي.
-اتركي الخليط على النار إلى أن ينضج وتظهر فقاقيع، ثم يقلب العجين على الجانب الآخر حتى ينضج تماما.
- جهزي الحشو المعد للكريب وقدميه لأسرتك بجانب الكاتشب والمايونيز.