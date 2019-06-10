بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الكريب في البيت

لعمل المخبوزات في المنزل متعة خاصة خاصة الكريب بوصفاته المتنوعة، وبأسهل الطرق يمكن عمل كريب باتباع هذه الخطوات البسيطة:



المقادير

كوب دقيق

٢ بيضة

٢١ كوب حليب

٢١ كوب ماء

ملح

زبدة



طريقة عمل الكريب:

-ابدأي بخفق البيض مع الدقيق ثم يضاف الحليب والماء تدريجيا مع الاستمرار في التقليب.

- اضيفي الملح والزبد حتى الامتزاج.

-وفي مقلاة سخنيها على النار، ثم اضيفي قليل من الزيت لها.

-ثم اضيفي ربع كوب من الخليط مع مراعاة توزيعه بالتساوي.

-اتركي الخليط على النار إلى أن ينضج وتظهر فقاقيع، ثم يقلب العجين على الجانب الآخر حتى ينضج تماما.

- جهزي الحشو المعد للكريب وقدميه لأسرتك بجانب الكاتشب والمايونيز.

