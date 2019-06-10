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الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:33 م

إعدام متهم والمؤبد لـ3 آخرين قتلوا شابًا فى منشأة ناصر

إعدام متهم والمؤبد
حسام التمساح
dostor.org/2661050

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزي السيد وهاني ربيع، وأمانة سر عامر علي ويحيى عبدالرشيد، أحكامًا بالإعدام والمؤبد ضد 4 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات سابقة في منشأة ناصر.

جاء منطوق الحكم بإعدام "حسن. م"، 19 سنة، والمؤبد لكل من "مروة. م"، 28 سنة، و"أحمد. ص"، 32 سنة، و"زهور.م".

وكشف قرار الإحالة عن قتل المتهمين المجني عليه "جمال. ح" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وكشفت أقوال الشهود عن أنّ مشادة وقعت بين أحد أصدقاء المتهم الأول والمجني عليه، بسبب تحرش صديق المتهم بإحدى فتيات المنطقة، فتدخلت على إثرها المتهمة الثانية والمتهم الثالث في المشاجرة، وانتهت بتدخل الأهالي، لكن المتهم الأول توعده يوم الواقعة، وأوضح أنّه سمع مكالمة هاتفية بين المتهمة الثانية والأول، طالبته فيها بسرعة العودة لقتل المجني عليه كونه اعتدى عليها، رغم أنّ المجني عليه لم يفعل ذلك.

إعدام متهم والمؤبد لـ3 آخرين قتلوا شابًا فى منشأة ناصر
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