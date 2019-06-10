القاهرة : الإثنين 10 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
حوادث
الإثنين 10/يونيو/2019 - 03:16 م

تأجيل محاكمة المتهمين فى "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

تأجيل محاكمة المتهمين
شيماء حسين
dostor.org/2660858

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لـ17 يونيو الجاري.

تضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم أنتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيًا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

اعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، نظرًا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.

وأقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين المسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلًا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.. كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعًا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.

وجاءت اعترافات المتهمين بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهرين

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ أقل من شهرين

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

الآن

البرلمان: قانون إيجار الأماكن غير السكنية يصدر قبل انتهاء دور الانعقاد

كواليس تصحيح اللغة العربية: "النتائج الأولية مبشرة"

المركزى: التضخم الأساسى يتراجع إلى 7.8% فى مايو

بدء الجلسة العامة للبرلمان برئاسة عبدالعال

ads
الأكثر قراءة

كيف تشاهد بطولة الأمم الإفريقية على تايم سبورت دون تشفير أو اشتراك؟

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

ألبومات الصور

طلاب الثانوية العامة ينتهون من امتحانى الاقتصاد والإحصاء

"مصر المقاصة" يقدم مديره الفنى الجديد "ميدو"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإحصاء

تحصيل 256 ألف جنيه غرامات إشغالات بحي وسط الإسكندرية

رياضة

ساوثجيت: إنجلترا تريد أكثر من الوصول إلى الدور قبل النهائي

برشلونة يستعد للسوبر الإسبانى بمواجهة نابولى وديًا

الجزيرة والوصل ممثلان عن الإمارات فى البطولة العربية

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

كيف تشاهد بطولة الأمم الإفريقية على تايم سبورت دون تشفير أو اشتراك؟

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

الرئيس نيوز

النواب يناقش قانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

تخفيضات تصل إلى 30%.. خطة التموين لمواجهة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

محللون: استدعاء تميم لواشنطن يحسم عودة قطر إلى البيت الخليجي أو تغيير رأس النظام

عبد العال: رئيس الوزراء "أكثر مسئول يسهل التواصل معاه"

كشكول

"س و ج".. ننشر نماذج من أسئلة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

رئيس الجامعة الفرنسية:المصروفات الدراسية لا تتعدى ٦٠ ألف جنيه

طالبان يمزقان ورق إجابة الإحصاء لصعوبتها

وزير التعليم ينعي وفاة أحد مقدري مادة اللغة العربية

بالصور.. إقامة صلاة الغائب على عضو تدريس الأزهر بالإسكندرية

الأمصار

كندا تستأنف حكم منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم الأخشاب

مشرعون: على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا 2019

تقرير بريطاني: مصر أكثر دول المتوسط آمانًا

للوساطة بين واشنطن وطهران.. رئيس الوزراء الياباني يزور إيران

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

متحف شيكاغو للبيتزا يفتتح معرضا جديدا

"نيسان" مستاءة بسبب رفض "رينو" خطتها لتحسين الحوكمة

طريقة مبتكرة للوقاية من سرطان القولون والأمعاء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

الصين تطلق أسبوع دعم صحة المسنين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎