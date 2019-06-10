تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 619 جنيهًا للجرام

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بشكل مفاجئ، بمحلات الصاغة بقيمة 7 جنيهات، بعد هبوط الأسعار العالمية للذهب بصورة ملحوظة بقيمة 14 دولارًا للأوقية، حيث انخفضت من 1340 دولارًا للأوقية إلى 1326 دولارًا، نتيجة طرح كميات ومعروض أكبر من المعدن النفيس، حسب ما أكده نادي نجيب، عضو غرفة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر عيار 21 سجل انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ 619 جنيهًا للجرام مقارنة بنحو 226 جنيهًا أمس، في حين سجل سعر عيار 18 نحو 530 جنيهًا مقارنة بنحو 536 جنيهًا للجرام أمس.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل 619 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 530 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 707 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 4952 جنيهًا.

أوقية الذهب 1326 دولارًا.