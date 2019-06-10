الرئيس الكوري الجنوبي يتوقع استئناف الحوار مع "الشمالية" قريبا

أدلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الاثنين، ملاحظة متفائلة بشأن الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن زخم الحوار لم يُطفأ بعد.



وقال مون، عقب قمة عقدها في العاصمة الفنلندية هلسنكي مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، إن الحوار لا يزال جاريا لمواصلة المحادثات بين كوريا الجنوبية والشمالية وكذلك كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين.



غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان مون يعني بذلك استمرار تواصل غير رسمي مع بيونج يانج، حيث لم تكن هناك مفاوضات رسمية معلنة مع الدولة الشيوعية منذ تعثر قمة هانوي بين زعيم كوريا الشمالية كيم يونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر فبراير الماضي.



يذكر أنه لم يتسن للصحفيين، الذين حضروا المؤتمر الصحفي المشترك القائم على الترجمة بين مون ونينيستو، فرصة لطرح أسئلة في هذا الشأن، حيث استغرق المؤتمر وقتًا أطول مما كان مقرر له.



وأشار مون إلى أنه على الرغم من الشكوك المتصاعدة حول مستقبل عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية بعد قمة هانوي، فإن كلا من كيم وترامب يعبران باستمرار عن ثقتهما المتبادلة واستعدادهما للتحدث مع بعضهما البعض.



ويُشار إلى أنه من المقرر أن تتولى فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من شهر يوليو المقبل.