محافظ أسوان يحيل المتسببين في حريق الحديقة الاستوائية للنيابة

قرر محافظ أسوان، أحمد إبراهيم، إحالة المسئولين عن الحديقة الدولية الاستوائية والمتسببين في حادث الحريق المحدود الذي اندلع، مساء أمس الأحد، في بعض أحواض الزراعات والأشجار بالحديقة إلى النيابة الإدارية، للإهمال والتراخي في تطبيق إجراءات التأمين ضد الحرائق وتطبيق معايير السلامة المهنية، والتي تقوم المحافظة بجهود لإعادة تجهيزها وتطويرها لتصبح مزارا سياحيا، خاصة أنها تقع في موقع متميز وسط الجزر النيلية بمساحة 105 أفدنة.



وشدد المحافظ- خلال تفقده، اليوم الاثنين، لموقع الحريق بالحديقة الدولية الاستوائية- على مراجعة أدوات ومعدات إطفاء الحرائق، إلى جانب الاستمرار في أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، وتهذيب وتقليم الأشجار والنخيل، وأيضًا البرجولات الموسيقية والمقاعد والمظلات وأكشاك المراقبة الخشبية، بالإضافة إلى الأسوار والإنارة، فضلًا عن متحف الحديقة والمباني الإدارية والمخازن.



يشار إلى أن الحديقة الدولية الاستوائية تبلغ مساحتها 85 فدانا من المسطحات الخضراء والأشجار والنخيل، إلى جانب 20 فدانا أماكن مفتوحة، وتم إنشاؤها منذ 1991 على شكل بيضاوي في الشلال الأول لنهر النيل، وتضم 48 حوضا زراعيا، تشمل حوالي 350 نوعا من النباتات الاستوائية.