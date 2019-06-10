شلح: نتنياهو قد يرتكب مجزرة بحق الفلسطينيين بعد فشله في تشكيل الحكومة

علق القيادى بحركة الجهاد الإسلامى محمد شلح، على فشل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية، محذرا من نوايا نتنياهو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عقب هذا الفشل وخاصة لأنه يمثل صفعة قوية فى وجه صفقة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، لافتا إلى أنها قد تؤجل أو تنهار كليا.



وأضاف شلح في تصريحات إذاعية، أن نتنياهو بحاجة إلى معجزة لإنقاذ حياته السياسية، مشيرًا إلى أنه قد يتعرض للسجن بتهم الفساد التي تواجهه، متوقعا أن يرتكب مجزرة أو حماقة جديدة ضد الشعب الفلسطينى حتى ينجو بنفسه.



وأوضح شلح أن هذه النوايا الخبيثة ظهرت بالفعل عندما وضع نتنياهو شروطا تعجيزية للالتزام بتفاهمات التهدئة، وهي إنهاء مسيرات العودة، والإفراج عن جنوده الذين في قبضة المقاومة، وهذه الشروط رفضتها المقاومة، وسترفضها، لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر، مشيرا إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تصعيدا كبيرا، وفقا لوكالة سما.