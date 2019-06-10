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تقارير ومتابعات
الإثنين 10/يونيو/2019 - 03:06 م

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

تفاصيل سقوط طالب
ريم محمود
dostor.org/2660834

كشف محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تفاصيل سقوط طالب من الدور الأرضى العلوى فى فترة الاستراحة بين امتحانى الاقتصاد والإحصاء، اليوم الإثنين، قائلًا لـ"الدستور" إن الطالب كان يجلس على السور وفجأة اختل توازنه وسقط، ونتيجة ذلك أصيب بكسر فى الذراع وجرح قطعى فى شفايفه.

وأضاف "سعد"، أنه تم طلب الإسعاف له، وهو الآن بصحة جيدة والكسر قد حدث فى يده اليسرى، وليس اليمنى، مشيرًا إلى أنه سيستكمل الامتحانات المتبقية من امتحانات الثانوية العامة بشكل سليم.

وقال "سعد"، إن النيابة ستأخذ أقوال الطالب اليوم، ويقف معه جميع قيادات التربية والتعليم بالبحيرة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول مادة الإحصاء التى لم يمتحنها بسبب إصابته.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أنه تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة بسقوط الطالب "ي.م.ع" من الدور الأرضي العلوي، خلال جلوسه أثناء فترة الراحة فيما بين امتحانى الاقتصاد والإحصاء بلجنة مدرسة سليم البشري الابتدائية التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية بالبحيرة.

وأضافت "التربية والتعليم"، خلال بيان صحفى، أنه على الفور تم نقل الطالب إلى مستشفى دمنهور العام برفقة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وتبين وجود كسر بذراع الطالب وهو حاليًا يتلقى العلاج بالمستشفى، وتم تحرير محضر إثبات حالة وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.



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