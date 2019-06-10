إصابة 10 أشخاص إثر وقوع انفجار غاز ببلدة قرب العاصمة الإيطالية

أصيب عشرة أشخاص، بينهم طفل حالته خطيرة، وذلك عقب وقوع انفجار بسبب تسرب غاز بوسط بلدة صغيرة بالقرب من العاصمة الإيطالية روما اليوم الاثنين.

ووقع الحادث في بلدة روكا دي بابا، على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق روما، وبالقرب من مقر إقامة بابا الفاتيكان الصيفي.

وقال المسؤول بإدارة الصحة اليسيو دي اماتو في بيان إن حالة الطفل خطيرة ولكنها لا تهدد حياته، مضيفا أنه جرى نقله للمستشفى بصحبة شخص بالغ، أصيب بحروق.

وقد وقع الانفجار داخل مقر بلدة روكا دي بابا، ودمر واجهة المبنى وأدى لاندلاع حريق. وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن عمدة البلدة إيمانويل كريستيني كان ضمن المصابين.

واتهمت شركة اتال جاز في بيان شركة، لم تسمها بأنها المتسببة في الانفجار، وقالت إن أعمال الحفر خارج مقر المبنى أضرت بأنابيب الغاز تحت الأرض، مما أدى لحدوث تسريب.