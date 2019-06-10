عبد العال لـ"النواب": لا تتعجلوا قطف ثمار التنمية

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة لنواب البرلمان، قائلا: "لا تتعجلوا قطف الثمار، ربما تأخذ بعض الوقت".



جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على زيادة أعداد البيانات العاجلة التي استمع إليها المجلس اليوم، والتي وصلت لنحو 55 بيانا عاجلا.



وأشار علي عبد العال، إلى أن مطالب النواب تركزت في أمر واحد وهو بناء الإنسان المصري، متمثلا في ملفي الصحة والتعليم، مؤكدا أنه لا يمكن إصلاح منظومتي التعليم في يوم وليلة.



وأكد أن الدولة تقوم بدور كبير في ملفي التعليم والصحة، مستشهدا بقانون التأمين الصحي الشامل الذي أصدره البرلمان، قائلا: "هناك مجهودات كبيرة تتم ونتائجه ربما ستكون في السنوات المقبلة".