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الإثنين 10/يونيو/2019 - 03:02 م

595 ألفًًا و344 طالبًا يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة

595 ألفًًا و344 طالبًا
نورهان عبدالرحمن
dostor.org/2660825

أدى اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 20182019، في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد 595 ألفًا و344 طالب طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك في إدارة كفر الشيخ التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وإدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة أبو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية، وإدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة مغاغة التعليمية بمحافظة المنيا، وإدارة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ورصدت غرفة العمليات قيام طالبان بتمزيق كراسة الإجابة في مادة الإحصاء بمحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتوجيه بإحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة العضو القانوني باللجنة.


وفي محافظة البحيرة، تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة بسقوط الطالب "ي.م.ع" من الدور الأرضي العلوي خلال جلوسه أثناء فترة الراحة فيما بين امتحان الاقتصاد والإحصاء بلجنة مدرسة سليم البشري الابتدائية التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية بالبحيرة، وعلى الفور تم نقل الطالب إلى مستشفى دمنهور العام برفقة السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وقد تبين وجود كسر بذراع الطالب وهو حاليًا يتلقى العلاج بالمستشفى وقد تم عمل محضر إثبات حالة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 1262019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفًا و782 طالبطالبة، مقسمين كالتالي إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفًا و383 طالبطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبطالبة، واللغة الألمانية 19 طالبطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2019 امتحان (مادة اللغة الأجنبية الأولى- الورقة الأولى).

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى حيث أن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم 2019-2020.

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