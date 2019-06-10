متحف شيكاغو للبيتزا يفتتح معرضا جديدا

الجميع يحبون البيتزا، ولا يوجد شك بشأن أعظم ابتكار إيطالي. ولكن هل أنت مهووس بالبيتزا مثل الرجل الذي أسس متحف شيكاغو للبيتزا؟



ويقول مؤسس المتحف كيندال برانز على الموقع الإلكتروني للمتحف: "ازداد هوسي حقا إلى مستوى أعلى قبل خمس سنوات عندما بدأت أعيش في شيكاغو (بلدة محبة للبيتزا بغض النظر عن رأيك في طبق شيكاغو العميق) وزيارة مدينة نيويورك بشكل منتظم بهدف استكشاف البيتزا".



ويضيف: "لقد بدأت توثيق وجمع مفردات خلال زياراتي. وبدأت أحدث العديد من جداول (إلكترونية) متعلقة بالبيتزا".



ويصف برانز كيف تحول هوسه إلى طموح على مدار الوقت وفي 2015، وفتح متحف شيكاغو للبيتزا للتباه بمجموعته من المخلفات التذكارية للبيتزا.



وافتتح المتحف في أواخرمايو معرضا جديدا يضم مفردات جديدة مثيرة ويضم المعرض فرن بيتزا هت الإلكتروني من عام 1975، وقطعة حقيقية من البيتزا مغلفة في أكريليك لتدوم إلى الأبد وبورتريه ذاتي للمبتكر المفترض لبيتزا شيكاغو، ريك ريكاردو.