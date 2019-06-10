قومى الاتصالات يغرم "فودافون" 10 ملايين جنيه

في سابقة هي الأولى من نوعها؛ قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه، جراء انقطاع خدمات الاتصالات، مساء وقفة عيد الفطر المبارك، لعدة ساعات، عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق.



وجاء القرار تطبيقًا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة، كما أكد الجهاز على ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا في حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر.



وشدد الجهاز على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما في ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة، وفقا للتعاقدات المبرمة.



كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أجرى تحقيقًا لمعرفة أسباب حدوث الانقطاع، والذي يعد مخالفة لشروط جودة الخدمات المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة للشركة والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.