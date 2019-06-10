الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم.



ومن جانبه، حث يوكيا أمانو، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمم المتحدة القوى العالمية على مواصلة الحوار مع إيران لإبقائه في اتفاق تاريخي 2015 يهدف إلى منع البلاد من صنع أسلحة نووية.



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها إلى الدول الأعضاء في مايو الماضي، إن إيران بقيت في حدود القيود الرئيسية لليورانيوم ومخزون الماء الثقيل، لكنها قالت إن المخزونات في تزايد.



وتعقد الاتفاق النووي بسبب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة العام الماضي والعقوبات المتزايدة التي فرضتها واشنطن والتي أثرت على الاقتصاد الإيراني.