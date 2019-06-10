عمومية "أسمنت طرة" تقر استمرار نشاط الشركة رغم الخسائر

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طرة، استمرار نشاط الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر نصف حقوق ملكية المساهمين وفقًا للقوائم المالية عن العام المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.



وقالت الشركة، منذ قليل، إن الجمعية قررت كذلك وقف نشاط صناعة وإنتاج الأسمنت بالشركة بشكل مؤقت لوقف الخسائر الناتجة عن عدم قدرة الشركة على تغطية تكاليفها في الوقت الحالي.



كما قررت العمومية غير العادية الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نظام التصويت التراكمي.



وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 36.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضيين، مقابل 545.82 مليون جنيه خسائر خلال 2017.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي، حيث سجلت 1.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 988.28 مليون جنيه في عام 2017.