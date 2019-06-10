تأجيل محاكمة 4 متهمين في "أحداث الطالبية"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الإثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة باسم "أحداث الطالبية"، لجلسة 23 يونيو الجاري؛ للمرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود. على عمارة.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكًا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.