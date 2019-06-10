برلماني ينتقد أزمة فصل 36 ألف معلم: مستقبلهم في خطر

انتقد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم، ما تم من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن المسابقة الأخيرة التي أجريت بشأن المعلمين لسد العجز، وذلك في دور الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، مؤكدا أنه لا يوجد في العالم أن يتم التعاقد لمدة شهرين مع المعلمين ويتم فصلهم مرة أخرى.



وجاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مؤكدًا أن وزارة التعليم أعلنت عن مسابقة فى العام الماضي وتقدم حوالي 600 ألف معلم، تم قبول منهم 36 ألف معلم وتم التعاقد معهم لمدة شهرين فى ظاهرة جديدة على المجتمع وبذل المعلمين جهود كبيرة من أجل الالتحاق وتجهيز الأوراق ليفاجئوا بأن يتم فصلهم من أجل التقدم فى مسابقة جديدة فى يوليو المقبل.



ولفت "أباظة" إلى أن هذا التصرف يعد إطار مترهل وغير مقبول، قائلا: حال المعلمين الذين تم قبولهم، ومن ثم تم فصلهم يصعب على الكافر ونستغيث بالجميع فى الدولة من أجل مستقبل هؤلاء المعلمين والحفاظ عليه.



ومن ناحية أخرى، انتقد النائب عمر مصيلحى عدم تفعيل لائحة قانون ذوي الإعاقة حتى الآن رغم صدور القانون واللائحة الداخلية.