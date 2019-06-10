بيانات عاجلة بجلسة البرلمان عن أزمات المستشفيات وحوادث الطرق

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب بيانات عاجلة خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، يطالبون من خلالها الحكومة ووزارة الصحة بحل مشاكل القطاع الصحى وتوفير الخدمة الصحية وتطوير المستشفيات.



وطالب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، بإنقاذ المواطنين من التدهور فى الأوضاع بمستشفى بولاق التى تخدم 4 ملايين مواطن، ولا يوجد فيها أطباء ولا خدمة، قائلا: "عايزين حل جذرى تعبنا".



وطالب "أبو اليزيد" وزارة التضامن الاجتماعى بحل مشكلة المواطنين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.



ومن جانبه، طالب النائب عصام منسى، فى بيان عاجل، بإنقاذ المواطنين من تعرض حياتهم للخطر بسبب طريق بورسعيد الإسماعيلية، طريق الموت، قائلا: "طريق بورسعيد الإسماعيلية كل يوم حوادث عليه.. ويسمى بطريق الموت، وأطالب بتشكيل لجنة لمعاينة هذا الطريق".



وتحدث النائب عادل بدوى، عن تدهور الأوضاع فى مستشفى بنى مزار بمحافظة المنيا، قائلا: "المستشفى ليها 3 سنوات ليس لها وجود، مبانى فقط، وطالبنا بتوفير جهاز تنفس أكسجين، وهناك مواطنة توفت وأحمل المسئولية لوزيرة الصحة لأننى بلغتها 4 مرات بالموضوع، ونستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسى".



وقال النائب خالد عبد العظيم: "الدولة عملت مجهودا ملموسا فى تطوير منظومة الصحة، وعملتلنا مستشفى فندقى وادتنا 10 حضانات، لكن الآن نمر بوضع كارثى بسبب سوء الإدارة، وليس لقلة الموارد، فى محافظة الشرقية مستشفى فيها 27 طبيبا فى قسم الباطنة، وهناك مستشفيات فيها عجز فى الأطباء".