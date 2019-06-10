تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم
تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.75% رابحًا 43.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5880.94 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05% رابحًا 66.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6438.89 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% خاسرًا 4.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4788.66 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 241.1 مليون سهم بقيمة 68.6 مليون دينار كويتى عبر 9656 صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.61%، أعقبه الصناعة بنسبة 1.42%، تلاه العقار بنسبة 1.19%، ثم البنوك بنسبة 0.67%، ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما تراجع التأمين بنسبة 1.46%، ثم النفط والغاز بنسبة 0.48%، ثم المواد الأساسية بنسبة 0.32%.
وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 26.55%، تلاه السورية بنسبة 11.54%، ثم أبيار بنسبة 9.45%، فيما تصدر سهم "شارقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.47% ثم العقارية بنسبة 10%، ثم قيوين بنسبة 10%.