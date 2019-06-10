ساوثجيت: إنجلترا تريد أكثر من الوصول إلى الدور قبل النهائي

بلغت إنجلترا الدور قبل النهائي في آخر بطولتين كبريين، لكن المدرب جاريث ساوثجيت قال إن عدم الوصول إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم ودوري الأمم الأوروبية ترك التشكيلة في حالة من عدم الرضا.



وفازت إنجلترا بركلات الترجيح على سويسرا أمس الأحد لتحتل المركز الثالث في النسخة الأولى من دوري الأمم، وجاءت رابعة في كأس العالم 2018 عندما خسرت أمام بلجيكا في مباراة الميدالية

البرونزية.



وقال ساوثجيت للصحفيين "لا أحد منا سيشعر بالرضا بعد الوصول إلى الدور قبل النهائي في عامين متتاليين. كلنا كنا نريد التقدم خطوة".



وأضاف "كنا في حاجة إلى إنهاء العام الجيد على المستوى الدولي بأداء قوي".



وقال ساوثجيت إنه من الجيد أن يشعر اللاعبون أنه كان بوسعهم تحقيق المزيد.



وأضاف "نحن لا نشعر بالرضا بما تحقق وهذا بالنسبة للمدرب يمنحه دفعة".



وأبدى أيضا مدرب إنجلترا عدم رضاه عن قرار الاتحاد الأوروبي بعدم الحصول على الميدالية البرونزية على أرض الملعب عقب المباراة.



وقال ساوثجيت "خضنا مواجهة على تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع وفزنا ولم نحصل على الميداليات أمام مشجعينا".