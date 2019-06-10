ارتفاع بورصة السعودية بنسبة 1.72% بختام تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.72% رابحا 149.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8849.21 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.29% رابحا 10.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3462.95 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 169.99 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 138 شركة، فيما تراجعت 39 شركة.



وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.35%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.76%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.76%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.78%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.38%.



وجاء سهم "صادرات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.97%، تلاه الباحة بنسبة 9.95%، ثم ثمار بنسبة 8.32%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.71% ثم أليانز إس إف بنسبة 2.48%، ثم مسك بنسبة 2.07%.