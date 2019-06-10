تأمين 29 فندق لاستقبال وفود فرق أفريقيا قبل كأس الأمم

أعدت مباحث السياحة والآثار خطة أمنية مكبرة لاستقبال وفود الفرق الافريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري.



وتضمن البند الرئيسي من الخطة الامنية تجهيز الفنادق بالمنطقة المركزية "القاهرة والجيزة" حيث تولت مباحث الفنادق برئاسة العقيد هاني شعبان رئيس مباحث فنادق القاهرة والجيزة مراجعة قوائم الفنادق المخصصة لاقامة الوفود من الفرق والمشجعين طوال فترة البطولة منذ الدور التمهيدي وحتي مباراة النهائي، وشملت الخطة تخصيص 9 فنادق لاقامة 10 فرق متضمنة الجهاز الفني والاداري والطبي فيما تم تخصيص 20 فندق لوفود المشجعين المرافقين لفرقهم من مختلف الدول.



وأشارت مصادر أمنية إلى أن شرطة السياحة والأثار بإشراف اللواء محمد الغول مساعد وزير الداخلية دفعت بكافة ضباطها وافرادها لتامين تلك الفنادق بالاضافة الي تحركات الفرق من مكان اقامتها الي اماكن التدريب بالملاعب والمباريات فور انطلاق البطولة وتعتمد الخطة علي تامين محيط الفنادق بالكامل ومن الداخل مع فحص كافة كاميرات المراقبة والبوابات الاليكترونية والتاكد من سلامته وصلاحيتها للعمل بكفاءة.



وأضافت المصادر إلى أن استقبال الوفود سيبدأ من يوم 18 يونيو واغلبية الفرق ستقيم بفنادق شرق القاهرة "التجمع الخامس ومصر الجديدة ومطار القاهرة لقربها من استادات القاهرة والسلام التي ستقام بها التدريبات وعندما يتم التحرك لاي من الفرق او المشجعين يصاحبهم عناصر تأمين لصيقة لحين انتهاء رحلة الذهاب والعودة.