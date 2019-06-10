برشلونة يستعد للسوبر الإسبانى بمواجهة نابولى وديًا

يخوض نادي برشلونة الإسبانى، بعض المباريات الودية خلال فترة الصيف، استعدادًا لبداية الموسم الكروي الجديد.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة يريد الاستفادة من تغيير تواريخ بطولة كأس السوبر الإسبانى، والتي ستقام في شهر يناير ثان بالسعودية، بدلًا من خوضها قبل انطلاق الموسم في شهر أغسطسآب.



وأضافت أن النادي الكتالوني اتفق على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخوض مباراتين وديتين أمام نابولى الإيطالي، يومي 7 و11 أغسطس المقبل.



ومن المقرر أن تقام مباراتا نابولي في ميامي وجامعة ميشيجان، فيما سبق للنادي الكتالونى، أن لعب في ميامي من قبل، أمام منافسه التقليدي ريال مدريد في 30 يوليو 2017.



وختمت الصحيفة بأن فترة الإعداد لبرشلونة قد اكتملت، حيث سيخوض الفريق، جولة في الأراضي الاَسيوية، ثم سيلعب في أمريكا، مباراتين أمام نابولي، ويتبقى فقط تحديد موعد بطولة خوان جامبر الودية.