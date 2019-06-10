"نيسان" مستاءة بسبب رفض "رينو" خطتها لتحسين الحوكمة

أعربت شركة "نيسان موتور" الإثنين، عن أسفها إزاء تحرك شركة "رينو" لعرقلة مقترح مقدم من الشركة اليابانية ويهدف إلى النهوض بالحوكمة ونظام إدارة الشركة.



وصرح هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، بأن الشركة تلقت خطابًا من رينو يشير إلى نيتها الامتناع عن التصويت خلال الاجتماع القادم للمساهمين على خططها لتشكيل ثلاث لجان تُعنى بالتعيينات ومنح المكافآت ومراجعة الحسابات.



ويعني تحرك رينو، التي تمتلك 43% من نيسان، إفشال مقترح الشركة اليابانية، الذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين لتمريره.



ويأتي خطاب رينو قبل نحو أسبوعين من اجتماع مساهمي نيسان والمقرر في 25 من يونيو الجاري.



وقال سايكاوا، في بيان، إن "نيسان ترى أن موقف رينو الجديد في هذا الشأن مؤسف للغاية، حيث أن مثل هذا الموقف يتعارض مع جهود الشركة للنهوض بنظام الإدارة".



وتعمل نيسان منذ أشهر من أجل إدخال إصلاحات على الإدارة، وذلك في أعقاب توقيف رئيسها السابق كارلوس غصن في نوفمبر الماضي وسط اتهامات بالتورط في سوء سلوك مالي.



وتأتي خطوة رينو بعد سحب فيات كرايسلر خطتها للاندماج مع الشركة الفرنسية، الخميس الماضي.