الجزيرة والوصل ممثلان عن الإمارات فى البطولة العربية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن ممثليه فى البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم الإثنين، بشكل رسمي.



وكشف اتحاد الكرة عن اختيار ناديى الجزيرة والوصل لتمثيل الكرة الإماراتية في البطولة العربية للأندية لكرة القدم رسميًا، فى نسخة الموسم الجديد.



وتحمل النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم، اسم الملك محمد السادس، ملك المغرب، التي ستستضيف المباراة النهائية.



ومن المقرر أن تنطلق البطولة العربية فى شهر أغسطس المقبل، على أن يتم سحب فعاليات القرعة يوم 21 يوليو القادم.



وكانت أندية العين والجزيرة والوصل قد مثلت الكرة الإماراتية في البطولة العربية بنسخة العام الحالي.



يذكر أن فريق النجم الساحلى التونسى هو حامل لقب البطولة العربية في نسخة العام الحالي، والتي توج بها على حساب الهلال السعودي.