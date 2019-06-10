سي إن إن: العرب سيرفضون تعديلات كوشنر على "صفقة القرن"

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن جدول أعمال ورشة عمل البحرين الاقتصادية، المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري.



وقالت مصادر مطلعة للشبكة إن المؤتمر سيبحث 4 مكونات اقتصادية رئيسية: البنية التحتية، والصناعة، والتمكين والاستثمار في الأفراد، وإصلاحات الحوكمة "لجعل المنطقة قابلة للاستثمار قدر الإمكان".



وأوضحت الشبكة أنه وفقًا لدراسات البنك الدولي فإن أي منح استثمارية تعرضها الولايات المتحدة ستكون ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بالازدهار الاقتصادي الناتج عن نهاية الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الفلسطينيين مواردهم، وقد يتضاعف الاقتصاد الفلسطيني 3 مرات.



وأشارت إلى أن الفريق الأمريكي، بقيادة جاريد كوشنر كبير، مستشاري ترامب، يبذل قصارى جهده من أجل إقناع العرب، وعلى رأسهم مصر والأردن، بالصفقة، حيث يسعى ترامب لمنح الفلسطينيين الأرض، ولكن بحكم ذاتي محدود، وهو اقتراح لن يقبله العرب.