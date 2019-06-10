صبرى المنياوى ينفى انتقال كريم بامبو إلى الأهلى

قال صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي المصري، إن كريم بامبو صانع ألعاب الفريق، لم يوقع للنادي الأهلي كما تردد مؤخرا.



وأضاف المنياوي، في تصريحات تليفزيونية اليوم الإثنين، أن اللاعب لم يجدد تعاقده حتى الآن مع النادي، نظرا لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.



وأضاف: "بامبو أبلغنا بأنه في حال فشل احترافه خارجيا ولم يوفق، سيجدد عقده مع الدراويش (الإسماعيلي)"، مرة أخرى.



وعن باقي اللاعبين تحدث المنياوي، قائلا: "موقف الثنائي محمود متولي وباهر المحمدي في يد إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، والجهاز الفني لا يعلم إذا كان سيتم بيعهما في الميركاتو الصيفي المقبل من عدمه".