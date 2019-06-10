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الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:50 م

راديو فردا: خامئني يبحث عن خليفته

المرشد الايراني علي
المرشد الايراني علي خامنئي
منار أحمد
dostor.org/2660616

ذكرت شبكة راديو فردا الايرانية، الي ان المرشد الايراني علي خامنئي، يبحث خلال هذه الفترة على خليفته، حبث يبلغ خامنئي 80 عامًا، بالنسبة لرجل دين شيعي كبير في النظام الايراني، وتدهور حالته الصحية.

واشارت الشبكة الايرانية، ان الشعب في إيران يعتقدون على نطاق واسع أن رجال الدين الشيعة المرتبطين بالنظام، على عكس الإيرانيين العاديين، يعيشون حياة طويلة جدًا لأنهم لا يعانون من أي ضغوط أو قلق، ويمكنهم الوصول إلى أفضل المرافق الطبية.

وقالت، خلال الثلاثين سنة الماضية على الأقل، لم يدفع خامئني فلسًا واحدًا مقابل الإيجار أو الرهن، سكنه على بعد خطوات من المكان الذي يعمل فيه.

إذا قرر الذهاب إلى مكان ما، فإن سيارته التي يقودها سائق معاد للرصاص في متناول اليد، وظيفته دائمة، ومسؤوليته مقصورة على الاستماع إلى مجموعة من التقارير وإلقاء الخطب، دون أن يكون مسؤولًا أمام أي شخص، لذلك من المستحيل أن نتخيل مدى بقاء خامنئي على قيد الحياة.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لتخمين كبير، قد يعيش خامنئي البالغ من العمر ثمانين عامًا على الأقل لمدة عشر سنوات أخرى، فيما يعتقد معارضو خامنئي ان ايران بخامئني او من غيره تتدهور وعلى وشك الانهيار.

تكافح المؤسسة مع مجموعة ضخمة من التحديات الداخلية والخارجية التي قد تنهي النظام، بينما لا يزال خامنئي على رأس السلطة.

لقد سئم الناس في جميع أنحاء إيران من الفوضى الاجتماعية والسياسية التي تغلبت على بلدهم، في غضون ذلك، تضيق الخناق الإقليمي والدولي حول الجهاز التنفسي والحيوي في البلاد.

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