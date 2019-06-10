"نوكيا" تدخل المنافسة في سوق الأجهزة الذكية بهاتف "2.2" الجديد

استعرضت شركة "نوكيا" هاتفها الجديد "2.2"، الذي تتوقع أن يصبح من أقوى الأجهزة المنافسة في سوق الأجهزة الذكية.



وزود هذا الجهاز بشاشة بمقاس 5.71 بوصة، ودقة عرض (1520750)، وأبعاد 9:19، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.



كما أتى بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، بخاصية التعرف على الوجوه، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميجا بيكسل.



ويضمن الأداء الجيد لهذا الهاتف، معالج MediaTek Helio A22، بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهيرتز، يعمل مع مسرع IMG PowerVR، وذاكرة وصول عشوائي 23 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3000 ملي أمبير، ونظام تشغيل Android One.