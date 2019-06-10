خاميس رودريجز: سأصل إلى أفضل مستوياتي قبل كوبا أمريكا

أكد النجم الكولومبي خاميس رودريجز أنه يشعر بأنه في طريقه للوصول إلى أفضل مستوياته الفنية خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل الأسبوع المقبل.



وشارك رودريجز لمدة 73 دقيقة في المباراة التي فاز فيها منتخب كولومبيا وديا بثلاثية نظيفة على بيرو أمس الأحد في إطار استعداداته للبطولة القارية الكبيرة.



وقال رودريجز: "أشعر في كل يوم بأنني أتحسن، يتبقى لي بعض الأيام لكي أتقدم بشكل أفضل".



واعترف رودريجز بصعوبة مباراة منتخب بلاده أمام بيرو، وأضاف قائلا: "الجميع يعلم أن بيرو أصبحت تلعب بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة، إنها تتسم بالقوة من الناحية التكتيكية، لقد أرهقتنا كثيرا، قدمنا مباراة رائعة".



واختتم رودريجز قائلا: "يجب أن أستمر في التجارب، خاصة الودية منها، كارلوس (كيروش) يشاهد الجميع، لا يزال أمامنا بضعة أيام، سأكون بخير".